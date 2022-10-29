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TOGG CEO'sundan fiyat ve kapasite açıklaması

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretim üssü olan Gemlik fabrikasının açılışına saatler kala TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Otomotiv 29.10.2022, 16:44 29.10.2022, 16:49
TOGG CEO'sundan fiyat ve kapasite açıklaması

İlk yerli otomobil TOGG'un üretim tesisinin açılışı ve ilk seri üretim aracın banttan inme töreni için saatler kaldı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açılış öncesi otomobilin fiyatına ve kapasitesine yönelik açıklamalarda bulundu. Karakaş, yıllık 100 bin adetlik kapasite planladıklarını belirterek "Günümüz dünyasında hiçbir şirket 5 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz." diye konuştu.

Dün renklerimizi paylaştık. Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Dijital dünyanın gelişmesiyle bizim aracımız nihayetinde evimizin bir parçası oluyor. Alışverişi ödemek isterseniz, seyahat etmek isterseniz bunları da yapabilirsiniz. Üçüncü yaşam alanı olarak tanımladığımız bir alan. TOGG için yapılan anlaşmaları tek tek duyuruyoruz.

100 BİN ADETLİK KAPASİTE

THY ile bir anlaşma yaptık. Mil anlaşması... Fikir vermesi açısından 300'e yakın startup inceledik. 19 tanesiyle el sıkıştık. Dış dünyayı size getireceğiz. 15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Şu an yıllık 100 bin adetlik kapasite planlıyoruz.

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM OLACAK MI? FİYATLAR BELLİ Mİ?

Günümüz dünyasında hiçbir şirket 5 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz."

TOGG'UN PİYASAYA ÇIKMASI OTOMOBİL FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Öte yandan konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: "Fiyat avantajı ve sahip olduğu son teknoloji ile birlikte vatandaşlarımızın ilgisini çekeceğinden mutlaka aynı segment ve yakın fiyatlı tüm araçların satış rakamlarını vatandaş açısından olumlu etkileyecektir.

TOGG'UN FİYATI NE OLACAK?

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn.Varank TOGG’un fiyatının C Segment SUV bir araçla sınıfında rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacağını belirtmişti. C Segment İçten yanmalı ve daha düşük teknolojiye sahip araçlar şu an 800 bin TL ila 1 milyon lira civarı iken bu rakam elektrikli otomobillerde 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL’ye kadar çıkıyor . TOGG için tahmin edilen 800 bin TL ila 1 milyon TL arası rakam ilan edildiği takdirde gayet cazip satış rakamı olacaktır.

"FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Karakaş, aracın fiyatıyla ilgili yöneltilen sorulara ise, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" cevabını verdi.

15 senelik bir projeden ahzettiklerini belirten Karakaş, "Şu an kurduğumuz kapasite yıllık 100 bin, öğrenerek ve gelişerek çıkıyorsunuz. Dünyada oyunun kuralları neyse adım adım gidiyoruz" dedi.

Karakaş, TOGG'un trafiğe çıkma tarihinin Mart'ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti.

"PİYASAYI OLUMLU ETKİLEYECEK"

Dünya sanayisinin petrolden elektriğe evrildiği günümüzde, biz de Türkiye olarak geçmişte geç kaldığımız atılımları yaparak bu alanda olmamız gereken noktaya gelmek için çalışıyoruz. Temenni ediyoruz ki, TOGG’un piyasaya girişi fiyatlara olumlu etki edeceği gibi otomotiv alanında teknoloji ve tasarımı sayesinde endüstrisine yön veren markalardan biri olacaktır . Tüm bunların yanında otomotiv sektörünün yanı sıra TOGG için yapılacak AR-GE çalışmaları, farklı endüstrilerin de önünü açarak ülkemiz sanayisini hızla geliştiren önemli bir milli yatırımımız olacaktır .

Projeden kendi sektörümüz adına beklentimiz Yerli Marka ve üretim olması sebebiyle aşırı yükselen araç fiyatlarını olumlu yönde etkilemesi. Kullanıcı açısından Teknoloji, konfor ve tasarımının yanı sıra Milli proje olması, ülkemize sanayi ve teknoloji alanında katacağı önemli değer, ekonomimize sağlayacağı katkı, elektrikli olması sebebiyle doğamıza olumlu etkisi TOGG’un tercih edilmesi için en önemli sebepler olarak söyleyebiliriz ."

#TOGG CEO #TOGG
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