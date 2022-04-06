Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinde inşa edilen 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı ve pistteki ilk deneme sürüşü gerçekleştirildi.

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan Togg Gemlik tesisinde 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aylık yönetim kurulu toplantısını Gemlik'te gerçekleştiren Togg Yönetim Kurulu üyeleri, pistteki ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Pistte Togg prototipleri test edilecek

Yüksek hız pisti, bozuk yol pisti, özel manevra alanı gibi farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan pistte, Togg prototipleri test edilecek.

Ürün geliştirme ve kalite süreçlerinin test edileceği pistin yapımı 3 aylık sürede tamamlandı.

Üretim birimlerine ilişkin çalışmalar Mayıs 2022’de tamamlanacak

Öte yandan, toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Gemlik tesisinde üretim birimlerine ilişkin çalışmalar Mayıs 2022'de tamamlanacak. Yüzde 86'sı tamamlanan gövde tesisinde 185 robot parçasız provalara başladı. Boya tankları ve fırınlarının kurulumu yapılan boya tesisinin yüzde 92'si tamamlanırken, montaj tesisinin yüzde 84'ü bitti.

Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.