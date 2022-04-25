Tesla Türkiye Operasyon Müdürü duyurdu: Tesla'dan Türkiye hamlesi

Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi olarak nitelendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde yılın ilk üç kazandığı geliri, daha öncesinde de sattığı araç sayısını açıklayan dev şirket, elektrikli araçların yaygınlaşması konusunda ‘öncü’ olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.

Bundan birkaç ay önce de Tesla’nın nihayet ülkemize geleceği açıklanmıştı. Şirketin ülkemizdeki CEO’sunun eski Lufthansa Havayolları Türkiye-Irak CEO’su Kemal Geçer, Operasyon Müdürü’nün ise E-Garaj’ın kurucularından olan Emir Tunçyürek olacağı da bu açıklamalarla duyurulmuştu. Ayrıca şirketin ülkemizde 10 şehirde 10 adet supercharger kurmayı planladığı da ifade edilmişti. Şimdi ise Tesla’dan Türk kullanıcıları sevindirecek bir hamle geldi.

TESLA ARAÇLARA TÜRKÇE DİL DESTEĞİ GELDİ

Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek tarafından paylaşılan bir tweet’e göre yeni bir güncellemeyle Tesla, ‘Türkçe Dil Desteği’ özelliğini ülkemizdeki kullanıcılar için yayımladı. Türk kullanıcıları sevindiren bu özelliğin yanı sıra güncellemenin birkaç iyileştirme ile daha birlikte geldiği aktarıldı.

Tunçyürek, araç içi bilgi-eğlence sisteminden görülebilen özellik ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Tüm Tesla modellere (MCU2+) Türkçe dil desteği filoya internet üzerinden güncelleme olarak birkaç yeni özellik ile beraber gönderilmeye başlandı” ifadelerini kullandı.