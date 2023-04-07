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Siparişler yüklendi, yola çıktı

Togg 20 bin siparişi yetiştirmek üzere ilk araçları yükleyerek yollara çıkardı

Otomotiv 07.04.2023, 15:36 07.04.2023, 16:04
Siparişler yüklendi, yola çıktı

Türkiye'nin otomobili yollara çıktı. Büyük bir heyecanla beklenen Togg'un sevkiyatı Togg Teknoloji Kampüsünden devam ediyor. Togg'un sevkiyat görüntüleri Togg'un resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. 3 Nisan'da Gemlik'teki Teknoloji Kampüsün'nde gerçekleşen ilk sevkiyat sonrası sevkiyatlar sürüyor.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 20 bin siparişi yetiştirmek üzere teslimatlara başladı. İlk toplu sevkiyat ise bugün Gemlik fabrikasından böyle görüntülendi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a sahip olacak ilk 20 bin kişi kura ile geçtiğimiz günlerde kura ile belli olmuştu. Fabrikadan çıkan Togg'ların sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyata başlandı. Togg Teknoloji Kampüsü'nden çıkan T10X akıllı cihazlar TIR'lara yüklendi.

Doğuştan yüzde 100 elektrikli Togg akıllı cihazlar 21 günde 177 bin 467 sipariş aldı. Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet Togg T10X üreteceğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı.

Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Cumhurbaşkanlığı forslu Togg'un yanında Emine Erdoğan'a da 34 EE 2073 plakalı Togg teslim edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ise ikinci teslimat geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

TEK DOLUMLA KAÇ KM GİDİYOR?

Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyatlar belli oldu. Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

Trugo'da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu. Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.

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