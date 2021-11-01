Otomotivde Kocaeli farkı

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 607 milyon 589 bin dolarla Kocaeli oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, ekim ayında 2 milyar 606 milyon 327 bin dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi 607 milyon 589 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bursa, 544 milyon 251 bin dolarla ikinci ve İstanbul 544 milyon 85 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 502 milyon 677 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 101 milyon 109 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Bu yılın ekim ayında 2020'nin ekim ayına göre Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 15, Bursa'nın yüzde 35, İstanbul'un yüzde 1 ve Ankara'nın da yüzde 6 azalırken, Sakarya'nın otomotiv ihracatı yüzde 12 artış gösterdi.

İhracat pazarında Almanya ilk sırada

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen ay 352 milyon 730 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 286 milyon 636 bin dolarla Fransa ve 261 milyon 113 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya, 236 milyon 123 bin dolarla dördüncü ve İspanya da 164 milyon 259 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 77 milyon 230 bin dolar, Rusya Federasyonu'na ise 66 milyon 360 bin dolar ve İrlanda'ya da 28 milyon 828 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

İrlanda'ya ihracat yüzde 89 arttı

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre İrlanda'ya otomotiv ihracatında yüzde 89 ve Rusya Federasyonu'na da yüzde 32'lik artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 13, Fransa'ya yüzde 16, Birleşik Krallık'a yüzde 6, İtalya'ya yüzde 19 azalırken, İspanya'ya ihracatı ise Ekim 2020 seviyesinde gerçekleşti.