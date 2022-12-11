banner38

Otomotivde 11 ayda üretim yüzde 6 arttı

Ocak-Kasım 2022'de otomobil üretimi yüzde 2 artarak 717 bin 368 seviyesinde gerçekleşirken, ticari araç üretimi yüzde 13 yükseliş gösterdi.

Otomotiv 11.12.2022, 17:59
Otomotivde 11 ayda üretim yüzde 6 arttı

 Otomotivde bu yılın 11 ayında üretim yüzde 6, ihracat da yüzde 5 arttı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, Ocak-Kasım 2022'de toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adede ulaştı. Söz konusu dönemde otomobil üretimi yüzde 2 yükselişle 717 bin 368 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 255 bin 270 adedi buldu.

Ocak-Kasım 2022'de ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış kaydetti. Bu dönemde üretim ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda da yüzde 11 arttı.

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 38 ve traktörde yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat yüzde 5 artarak 28,3 milyar dolara ulaştı

Otomotiv ihracatı, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 876 bin 187 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil ihracatı yüzde 0.4 ve ticari araç ihracatı yüzde 12 yükseliş kaydetti. Traktör ihracatı da yüzde 11 artarak 17 bin 13 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, Ocak-Kasım 2022'de yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, bu yılın 11 ayında toplam otomotiv ihracatı, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 28,3 milyar dolar oldu. Otomotiv ihracatı, avro bazında yüzde 19 artarak 26,9 milyar avro olarak gerçekleşti. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 ve tedarik sanayi ihracatı yüzde 9 arttı.

Toplam pazar 705 bin 183 adet düzeyinde gerçekleşti

Yılın 11 ayında toplam pazar geçen yıl ile paralel seviyede kalarak 705 bin 183 adet düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil pazarı yüzde 2 daralarak 505 bin 886 adet olurken, toplam ticari araç pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı yüzde 19, hafif ticari araç pazarı da yüzde 3 büyüdü.

Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 5 azalırken, yerli hafif ticari araç pazarı yüzde 10 yükseldi. Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38, hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı da yüzde 58 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
#Otomotiv #üretim #ihracat
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 16 29
3. Keçiörengücü 16 29
4. Samsunspor 16 28
5. Pendikspor 15 26
6. Boluspor 16 26
7. Bodrumspor 15 25
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 15 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23