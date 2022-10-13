Otomotiv devleri arasında hisse müzakereleri
Nissan Motor ve Renault, Fransız şirketin, Japon üreticideki mevcut hisse oranının düşürülmesini müzakere ettiği bildirildi.
Otomotiv 13.10.2022, 08:19 13.10.2022, 08:26
Japonya'da, 1999'da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturan Renault-Nissan ilişkisi gündeme geldi.
Fransız Renault, Japon üretici Nissan'da yüzde 43, Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip.
Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Renault'nun, Nissan'daki hissesinin yüzde 15'e düşürülmesi görüşüldü.
Nissan'ın, mevcut hisse oranlarının eşit olmaması sebebiyle Fransız firma ile hisse oranlarını müzakere etme kararı aldığı kaydedildi.
Renault'nun ise bünyesinde kurmayı planladığı yeni elektrikli araç şirketinde, Nissan'ın yer alması için hisse düşürülmesi lehine hareket ettiği bildirildi.
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