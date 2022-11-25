Otomotiv devi 634 binden fazla aracı geri çağırıyor

Geri çağırma, 2020'den 2023'e kadar olan yılların Bronco Sport ve Escape SUV modellerini kapsıyor.

Hepsi 1.5 litrelik üç silindirli motorlara sahip.

Otomobil üreticisi perşembe günü yaptığı açıklamada, yangınların nadir olduğunu ve genllikle motor kapalıykan meydana gelmediğini söyledi.

Araç sahiplerine sürmeyi bırakma tavsiyesi verilmedi.

Ancak Ford, üçü yakındaki yapıları da ateşe veren dahil, 20 yangın raporu aldığını söyledi.

Şirket ayrıca, motorlar kapatıldıktan beş dakikadan kısa bir süre sonra fark edilen dört yangın iddiası olduğunu söyledi.