Otomotiv devi 4 tesisindeki üretimi durduracak
Dünyaca ünlü otomobil markası Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Tahara ve Miyata fabrikaları dahil ülke içi 4 tesisinde üretim bantlarını geçici olarak durduracak.
Otomotiv 11.12.2021, 09:17
Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu bu ay Japonya'daki 4 tesisindeki üretimi durduracak.Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu bu ay Japonya'daki 4 tesisindeki üretimi durduracak.
3 ila 7 gün arasında değişen durdurmalar sonrası 9 bin araç imalatının gecikeceği bildirildi.
Üretimi etkilenecek modeller arasında Land Cruiser ve Lexus NX yer aldığı bildirildi.
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