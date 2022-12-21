Ödenecek MTV bedelleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisini kullanarak yüzde 61,5 uygulanmasına karar verdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2023 yılında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

Öte yandan 1 Ocak 2018'den önce tescil edilen ve 1400 motor silindir hacmindeki 7-11 yaş otomobil için ödenecek MTV tutarı da 1606 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kararı sonrası uygulanacak örnek MTV tutarları şöyle:

01.01.2018 ve Sonrasında Tescil Edilen Taşıt Değeri (TL) (2023*) Motor Silindir Hacmi Yaş Aralığı 2023 (%61,5) 199.700'ü aşanlar 1.000 cc 1-3 Yaş 2.545 199.700'ü aşanlar 1.400 cc 1-3 Yaş 4.434 199.700'ü aşanlar 1.500 cc 1-3 Yaş 4.434 199.700'ü aşanlar 1.500 cc 1-3 Yaş 4.434 285.855'i aşanlar 1.995 cc 1-3 Yaş 12.340 714.315'i aşanlar 2.967 cc 1-3 Yaş 25.810 1.143.420'yi aşanlar 3.982 cc 1-3 Yaş 61.806 1.357.730'u aşanlar 4.395 cc 1-3 Yaş 101.152



01.01.2018 ve Sonrasında Tescil Edilen Taşıt Değeri (TL) (2023*) Motor Silindir Hacmi Yaş Aralığı 2023 (%61,5) 199.700lü aşanlar 1.000 cc 4-6 Yaş 1.773 199.700'ü aşanlar 1.400 cc 4-6 Yaş 3.323 199.700'ü aşanlar 1.500 cc 4-6 Yaş 3.323 199.700'ü aşanlar 1.500 cc 4-6 Yaş 3.323 285.855'i aşanlar 1.995 cc 4-6 Yaş 9.505 714.315'i aşanlar 2.967 cc 4-6 Yaş 22.451 1.143.420'yi aşanlar 3.982 cc 4-6 Yaş 53.364 1.357.730'u aşanlar 4.395 cc 4-6 Yaş 75.853