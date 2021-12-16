Kuzey Kıbrıs'ın yerli otosu İngiltere'de fuara katıldı

KKTC’de geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil markası GÜNSEL’in ilk modeli B9, Londra’da düzenlenen Elektrikli Araçlar Fuarı'nda (London Ev Show) yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde oluşturulan “Yakın Doğu Oluşumu” girişimiyle 2016 yılında çalışmalarına başlanan adanın ilk yerli otomobili GÜNSEL, fuarın girişinde dünyaca ünlü TESLA’nın araçlarının tam karşısında konumlandırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GÜNSEL'in KKTC, Türkiye ve Türk dünyası için yepyeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Günsel, “GÜNSEL 50 yıllık bir hayalin ürünü. Kurucu Rektörümüz Suat Günsel’in çocukluk hayali. Bu hayali biz 200’ün üzerinde mühendis ve tasarımcı ile 5 yıllık bir emeğin sonunda gerçekleştirdik.” dedi.

Aracın pek çok parçasının Türkiye’deki tedarikçilerden sağlandığını aktaran Günsel, 40’ın üzerinde ülkeden 800 tedarikçi ile çalışıldığını belirtti.

Yerli otomobil çalışmalarında elde edilen başarı nedeniyle dünyanın ilgisinin adaya yöneldiğine işaret eden Günsel, “GÜNSEL’in tasarımı, mühendisliği tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Türk dünyasına aittir.” diye konuştu.

Otomotiv sektörünün son dönemde küresel bazda büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini vurgulayan Günsel, “Elektrikli otomobillerde kartların yeniden dağıtıldığı, oyunun tekrar başladığı bir dönemdeyiz. Bu açık kapıdan biz de KKTC olarak, tüketen değil üreten olarak dünyaya katma değer yaratan bir ülke olmayı hedefledik.” ifadelerini kullandı.

Günsel, otomobilin 2022’nin son çeyreğinde Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan Tekno Park bünyesinde seri şekilde üretilmesinin planlandığını söyledi.

Üretim hacmi hedeflerini de paylaşan Günsel, “İlk 20 bin (araç) ile üretime çıkacağız. Bunu talebe ve pazara göre artırmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.