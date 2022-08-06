Kocaeli, otomotiv ihracatında lider

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artışla 2 milyar 51 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin ülke ihracatından aldığı pay ise yüzde 11,1 olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi, geçen ay 565 milyon 418 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul 544 milyon 119 bin dolarla ikinci ve Bursa 336 milyon 517 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 223 milyon 526 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 85 milyon 354 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Temmuz 2021'e kıyasla Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 7,1, İstanbul'un ihracatı yüzde 1,7 ve Bursa'nın yüzde 31,5 artarken, Sakarya'nın yüzde 29,7 ve Ankara'nın ihracatı yüzde 5,1 azaldı.

Birleşik Krallık ilk sırada

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Birleşik Krallık oldu. Türkiye'den Birleşik Krallık'a temmuz ayında 321 milyon 8 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Birleşik Krallık'ı, 293 milyon 925 bin dolarla Almanya, 152 milyon 482 bin dolarla İtalya ve 148 milyon 861 bin dolarla Fransa izledi.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 107 milyon 909 bin dolar, Rusya Federasyonu'na 49 milyon 532 bin dolar ve Ukrayna'ya 13 milyon 338 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa'da Fransa hariç ana pazarlara ihracat arttı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre Rusya'ya otomotiv ihracatında yüzde 8, Ukrayna'ya yüzde 31 ve Fransa'ya olan otomotiv ihracatı yüzde 3,5 azalırken, Almanya'ya ihracat yüzde 7,8, Birleşik Krallık'a yüzde 37,6, İtalya'ya yüzde 16,4 ve ABD'ye yüzde 36,4 arttı.