Kamuda yerli araç dönemi başlıyor

Kamuda yabancı marka araçların kullanımına son verilerek yerli otomobile geçiş yapılacak.Patronlar Dünyası’nın yazdığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesi haberi uygulamaya geçiyor.

Patronlardunyası.com sitesinde yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamudaki araç alımlarında değişikliğe giderek, kamuda yerli otomobil olan TOGG araçlarının tercih edileceği konusunda açıklama yaptı. Bakan Şimşek, kamuda bulunan tüm marka ve model araçların satılarak, yerine yerli üretim TOGG modellerinin geleceğini bildirdi.

Tasarruf tedbirleri dahilinde alınan yeni kararları ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten kamuda kullanılacak araçlarda yeni sisteme geçiş yapılacağı konusunda açıklama geldi. Bakan Şimşek, kamuda kullanılan araçlarda değişikliğe gidileceğine dikkat çekerek, bundan sonra kamuda yerli otomobil TOGG araçlar tercih edileceğini dile getirdi. Bakan Mehmet Şimşek, alınan bu karar kapsamında, hem yerli otomobil üretimini desteklemesi hem de ülke ekonomisine katkı sağlanarak, tasarruf sağlanması amacıyla tasarlanan bir proje olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, kamudaki araç alımlarında değişikliğe giderek, artık kamuda bulunan araçları arasında, Audi ve Mercedes gibi modelleri yer almayacağını, eldeki kamuya ait araçların da satılacağını ve yerine TOGG araçlarının geleceği konusunda açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, tarafından yapılan bu açıklama ülke ekonomisi adına atılan doğru bir karar gibi görünüyor. Kamuya ait taşıt filosunun yerli üretim TOGG modelleri ile değişmesi, yerli üreticilere destek sağlayacak gibi görünüyor.

TOGG TERCİH EDİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tarafından açıklanan söz konusu karar, daha önceden eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanmıştı. Nebati, bu yılın başında yerli otomobil TOGG için kamu alım garantisi uygulanacağını açıklayarak kamuoyuna duyuru yaparak, 30 bin adet TOGG satın alınacağının bilgisini vermişti. Bu kapsamda da eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati aracılığıyla duyurulan proje, yeni Hazine ve Maliye Bakan Şimşek aracılığıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.