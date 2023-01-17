Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Türkiye'nin otomobilinin kullanım yelpazesi genişletilecek. Kamu kurumları Togg ile 'yol alacak'. 30 bin otomobil, devlet kurumlarının kullanımında olacak.

Togg'un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi üstlenecek.

Kamu alım garantisinde takvimde netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.

Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

"Tükiye sathında görünmesini sağlamış olacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin, "Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik kamu alım grantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO ile burayı ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg'u valilere kadar yollayarak Tükiye sathında görünmesini sağlamış olacağız." dedi.