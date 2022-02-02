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İkinci el otomobil ilanlarında artış

ÖTV düzenlemesi sonrası yüzde 3 ila yüzde 10 bandında sıfır kilometre araçlarda indirim yaşandı. Bununla birlikte, ikinci el fiyatlarında az da olsa düşüş yaşandı.

Otomotiv 02.02.2022, 15:55
İkinci el otomobil ilanlarında artış

Otomobiller için uzun zamandır beklenen ÖTV matrah güncellemesi, ocak ayında Resmi Gazete'te yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemede, ÖTV matrahı artırılıp, ara dilimler eklendi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen otomobiller için yüzde 45, 50 ve 80 şeklinde üç farklı ÖTV oranı uygulanıyordu. Yeni kararla birlikte, artık yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 şeklinde beş farklı ÖTV uygulanacak.

Daha önceki düzende, yüzde 50'lik ÖTV oranı uygulanan otomobillerin yüzde 80'lik dilime geçmesiyle birlikte fiyata ciddi oranda zam geliyordu. Şimdi ise yüzde 50'lik dilimdeki bir otomobil, yüzde 60'lık dilime geçecek ve sert fiyat yükselişleri olmayacak.

İKİNCİ EL FİYATLARI AZ DA OLSA DÜŞTÜ

ÖTV düzenlemesi sonrası yüzde 3 ila yüzde 10 bandında sıfır kilometre araçlarda indirim yaşandı. Bununla birlikte, ikinci el fiyatlarında az da olsa düşüş yaşandı.

İKİNCİ EL İLANLARINDA ARTIŞ

Öte yandan kur seviyelerinin belirli bir aşamada kalması ile satış süreçlerini erteleyen bireysel satıcıların ikinci el araçlarını ilanlara tekrar koyduğu görülüyor.

Bu hareketlilik ile birlikte, 100-150 bin lira ile 200-250 bin lira aralığındaki daha uygun bütçeli araç ilan oranları artış gösterdi. 250 bin lira ve üzerindeki araç ilan oranlarında ise küçük de olsa düşüşler yaşandı. İlanlar içinde en yüksek payı ocak ayında yüzde 16,4 oran ile 1OO-150 bin lira aralığındaki araçlar aldı. 50-100 bin lira aralığındaki araçlar ilanların yüzde 15,1'ni oluşturdu. 150- 200 bin lira aralığındaki araçlar ise ocak ayında ilanların yüzde 14,3'ünü oluşturdu. 350 bin lira üzerindeki araç ilan oranları da yüzde 17.9 olarak tespit edildi.

#otomobil #ikinci el
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