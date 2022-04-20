İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul Sarıyer’de iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.
Otomotiv 20.04.2022, 20:14
Maden Mahallesi Kilyos Caddesi'nde hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile bir yolcu araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçlardaki üç kişiyi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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