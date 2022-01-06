banner38

Geçen yıl en çok satılan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan rapora göre, geçen yıl en fazla satılan araba markası Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Volkswagen izledi.

Otomotiv 06.01.2022, 12:59
Geçen yıl en çok satılan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.

Toplam satışlarda Fiat ilk sırada

AA muhabirinin ODD raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 121 bin 254 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 81 bin 280 satışla ikinci ve Volkswagen (VW) de 68 bin 186 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Ford 67 bin 269 satışla dördüncü ve Toyota da 52 bin 588 satışla beşinci sırada konumlandı.

Otomobil satışlarında Renault lider

Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 75 bin 561 adetle Renault oldu. Bunu 73 bin 81'le Fiat ve 53 bin 523 satışla da VW izledi.

Toyota, 45 bin 899 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 36 bin 935 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

2021'de lüks ve spor otomobil satışları

Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, tüm markalardan satış yapıldı. Bu dönemde, 11 Bentley, 16 Lamborghini, 22 Ferrari, 33 Aston Martin, 101 Maserati, 138 Jaguar ve 627 Porsche satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 53 bin 217 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 48 bin 173 satışla Fiat ve 14 bin 663 satışla VW izledi.

Peugeot 9 bin 970 satışla dördüncü ve Dacia da 7 bin 194 satışla beşinci oldu.

Aralık ayında en çok satılan 5 marka

2021 yılı aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı aralık ayına göre yüzde 40,3 azalarak 62 bin 243 oldu.

2021 yılı aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 azalışla 43 bin 559 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.

Renault aralık satışlarında, 10 bin 665'le ilk sırada yer aldı.

Renault'yu 10 bin 350 satışla Fiat ve 7 bin 65 satışla Ford takip etti. Toyota 6 bin 629 satışla dördüncü, VW 3 bin 282 satışla beşinci sırada yer aldı.

#otomobil #Marka #2021
Yorumlar (0)
banner35
16
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8