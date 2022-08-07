Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un test sürüşünü yaptı.
Otomotiv 07.08.2022, 15:33 07.08.2022, 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un direksiyonuna geçtiği görüntüleri paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg'un en son prototipinin test sürüşünü yaptı.
Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde dün katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir Togg hatırası..." ifadelerine yer verdi.
Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar da yer alıyor.
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