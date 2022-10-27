Elektrikli otomotiv devi Tesla, 'kendi kendine sürüş' nedeniyle soruşturma altında

Reuters’in özel haberine göre kazalar sırasında devreye giren Tesla’nın sürüş destek sistemi Autopilot’un karıştığı ve bazıları ölümle sonuçlanan çok sayıda kazanın ardından, ABD Adalet Bakanlığı’nın geçen sene daha önce bildirilmeyen bir soruşturma açtığı ortaya çıktı.

Tesla, 2016’nın başlarındaki pazarlama çalışmalarında Autopilot’un yeteneklerini övmeye başlamıştı.

Otomobil üreticisinin CEO’su Elon Musk, o yıl yaptığı bir konferansta Autopilot’un bir insan sürücüden “muhtemelen daha iyi” olduğunu söylemişti.

"Kullanıcı direksiyona dokunmadan işine gidebilir"

Musk, geçen hafta yaptığı bir açıklamada Tesla’nın yakında “Tam Sürücüsüz Araç” yazılımının güncellenmiş bir versiyonunu yayınlayacağını ve bu sayede kullanıcıların “direksiyona dokunmadan işine, arkadaşının evine ya da markete” gidebileceklerini belirtmişti.

Şu anda şirketin web sitesinde yer alan bir videoda “Sürücü koltuğundaki kişi sadece yasal nedenlerle orada bulunuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Araba kendi kendini sürüyor” deniliyor.

Bununla birlikte şirket, sürücüleri Autopilot kullanırken ellerini direksiyonda tutmaları ve araçlarının kontrolünü ellerinde tutmaları gerektiği konusunda da açıkça uyardı.

Web sitesinde, "Tesla teknolojisi direksiyon, frenleme, hız ve şerit değişikliklerine yardımcı olmak için tasarlandı , ancak özellikleri aracın otonom olmasını sağlamaz” ifadeleri de kullanılıyor.

Kaynaklar, bu tür uyarıların Adalet Bakanlığı'nın getirmek isteyebileceği herhangi bir davayı karmaşık hale getirebileceğini söyledi.

2020 yılında medya ilişkileri departmanını dağıtan Tesla, Reuters'ten gelen yazılı sorulara yanıt vermedi.

Adalet Bakanlığı sözcüsü de yorum yapmaktan kaçındı.