Elektrikli otomobil şirketi Tesla'dan küçülme kararı

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, maliyetleri düşürmek için California'daki ofisini kapatma kararı aldı. Öte yandan şirket, 200 kişiyi işten çıkardığını açıkladı. Diğer çalışanların ise Palo Alto tesisine geçeceği öğrenildi.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, California'da bulunan ofisini kapattığını ve 200 kişinin de işine son verdiğini duyurdu.

CNBC’nin haberinde, maliyet düşürme planı çerçevesinde gerçekleşen San Mateo tesisindeki kapatmada, çalışanların Autopilot olarak pazarlanan sürücü yardım sistemlerini geliştirmek için şirketin arabalarından alınan videoları etiketleme görevi gerçekleştirdiği belirtildi.

İşten çıkarmalardan etkilenen iki çalışanın CNBC'ye verdiği demeçte Tesla'nın kira sözleşmesinin sona erdiğini bildiklerini söyledi.

Henüz robotaksi teknolojisi vaadini yerine getirmeyen Tesla, daha önce bir dizi Autopilot veri çalışanını Palo Alto, California'daki yerine taşımıştı.

Tesla'daki tipik veri açıklama işi, Tesla araçlarındaki kameralar ve sensörler tarafından yakalanan kısa kliplerdeki nesneleri tanımlamayı ve açıklamayı içeriyor.

PERSONELLERİN ÇOĞU OFİS DEĞİŞTİRDİ

Videoları etiketleme işinde Tesla araçlarını geliştirmek amacıyla kaydedilen görüntüler incelenerek hatalar en aza indirilmeye çalışılıyor.

Bir çalışan CNBC'ye, San Mateo'daki personelin çoğunun Palo Alto'ya veya başka bir ofise taşınmayı beklediğini, ancak işlerini kaybetmeyeceklerini söyledi.

MUSK, KÜÇÜLMEYE GİDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Tesla CEO’su Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada şirketin yüzde 10 küçülmeye gideceğini ifade etmiş, evden çalışan çalışanların işlerine dönmemeleri durumunda işten çıkarılacaklarını aktarmıştı.

Musk geçen hafta yayımlanan bir röportajda, Tesla'nın Teksas ve Berlin'deki yeni fabrikalarının, şirketin her iki tesiste de üretimi artırmasını engelleyen tedarik zinciri kesintileri nedeniyle "milyarlarca dolar" kaybettiğini söyledi.