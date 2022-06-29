banner38

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'dan küçülme kararı

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, maliyetleri düşürmek için California'daki ofisini kapatıyor.

Otomotiv 29.06.2022, 12:59
Elektrikli otomobil şirketi Tesla'dan küçülme kararı

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, maliyetleri düşürmek için California'daki ofisini kapatma kararı aldı. Öte yandan şirket, 200 kişiyi işten çıkardığını açıkladı. Diğer çalışanların ise Palo Alto tesisine geçeceği öğrenildi.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, California'da bulunan ofisini kapattığını ve 200 kişinin de işine son verdiğini duyurdu.

CNBC’nin haberinde, maliyet düşürme planı çerçevesinde gerçekleşen San Mateo tesisindeki kapatmada, çalışanların Autopilot olarak pazarlanan sürücü yardım sistemlerini geliştirmek için şirketin arabalarından alınan videoları etiketleme görevi gerçekleştirdiği belirtildi.

İşten çıkarmalardan etkilenen iki çalışanın CNBC'ye verdiği demeçte Tesla'nın kira sözleşmesinin sona erdiğini bildiklerini söyledi.

Henüz robotaksi teknolojisi vaadini yerine getirmeyen Tesla, daha önce bir dizi Autopilot veri çalışanını Palo Alto, California'daki yerine taşımıştı.

Tesla'daki tipik veri açıklama işi, Tesla araçlarındaki kameralar ve sensörler tarafından yakalanan kısa kliplerdeki nesneleri tanımlamayı ve açıklamayı içeriyor.

PERSONELLERİN ÇOĞU OFİS DEĞİŞTİRDİ

Videoları etiketleme işinde Tesla araçlarını geliştirmek amacıyla kaydedilen görüntüler incelenerek hatalar en aza indirilmeye çalışılıyor.
Bir çalışan CNBC'ye, San Mateo'daki personelin çoğunun Palo Alto'ya veya başka bir ofise taşınmayı beklediğini, ancak işlerini kaybetmeyeceklerini söyledi.

MUSK, KÜÇÜLMEYE GİDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Tesla CEO’su Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada şirketin yüzde 10 küçülmeye gideceğini ifade etmiş, evden çalışan çalışanların işlerine dönmemeleri durumunda işten çıkarılacaklarını aktarmıştı.

Musk geçen hafta yayımlanan bir röportajda, Tesla'nın Teksas ve Berlin'deki yeni fabrikalarının, şirketin her iki tesiste de üretimi artırmasını engelleyen tedarik zinciri kesintileri nedeniyle "milyarlarca dolar" kaybettiğini söyledi.

#Tesla #Otomotiv
Yorumlar (0)
banner35
28
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23