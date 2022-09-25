Elektrikli otomobil satışları 8 ayda 3'e katlandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet ve hafif ticari araç satışları da yüzde 5,2 düşüşle 103 bin 903 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarındaki düşüşün sürmesi dikkati çekiyor. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Oto gazlı otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları ise son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

Benzinli otomobiller ilk sırada

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 8 ayında benzinli otomobiller 250 bin 401 adetlik satışla birinci, dizel otomobiller ise 60 bin 316 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 34 bin 265 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 6 bin 278 adet ve elektrikli otomobil satışı da 3 bin 283 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ağustos 2021'de 256 bin 815 benzinli, 80 bin 643 dizel, 33 bin 287 hibrit, 19 bin 451 oto gazlı ve 1.196 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı. Böylece elektrikli otomobil satışları yaklaşık 3 kat artış gösterdi.

Sadece hibrit ve elektrikli arttı

Benzinli otomobil satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,5, dizel otomobil satışları yüzde 25,2 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 67,7 geriledi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti.

Satışlardaki artış tüketicilerin ilgisini ortaya koyuyor

Ocak-Ağustos 2021'de yüzde 20,6 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 17'ye geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 65,6'dan yüzde 70,6'ya yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 5'ten yüzde 1,8'e geriledi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,3'ten yüzde 0,9'a ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,5'ten yüzde 9,7'ye çıktı.

Veriler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Adet bazında da düşük olmasına karşın satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor.

"Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde Togg'un pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.