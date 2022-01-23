Cip krizi büyüyor! Otomobil devi üretimi durdurdu
Otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi bu kez dünyaca ünlü araba markası Renault'u vurdu.
Otomotiv 23.01.2022, 13:36
Küresel bazda yaşanan çip krizi Oyak Renault'u da vurdu. Şirketin Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün üretime ara vereceği ve otomobil üretiminin tamamen duracağı belirtilirken, mekanik bölümlerin ise hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.
MEKANİK BÖLÜMLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK
Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklar, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretimin ise tamamen duracağını iletti.
İNSAN KAYNAKLARI DURUMU ÇALIŞANLARA BİLDİRDİ
Şirketin insan kaynakları söz konusu durumu 21 Ocak Cuma günü öğleden sonra çalışanlara bir e-posta ile bildirdi.
DAHA ÖNCE DE ÜRETİME ARA VERİLMİŞTİ
Oyak Renault, daha önce de yine çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ekim ile 4 Kasım arasında ve 16 Haziran-26 Temmuz arasında üretime ara vermişti.
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