Araba alacaklar dikkat! Fiyat düşüşü için tarih belli oldu

Enson haber koordinatörü Oğuzhan Özmeşe youtube kanalı üzerinden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ile bir yayın gerçekleştirdi.

Yayına katılan Yalçın, Ötv güncellemesinin sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında nasıl yansıyacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu

ÖTV matrah güncellemesi yerli üretim otomobillerde fiyat düşüşüne sebep olabilir

Türkiye otomotiv sektörü yılın ilk ayına yine değişimlerle başladı. Geçtiğimiz yılın son aylarında değişken döviz kurları sebebiyle ayda neredeyse iki kere zam yapmak zorunda kalan markalar, son kur değişimi ile bir miktar indirime gitmişti. Ancak buna karşın düşük ÖTV dilimindeki araçların sayısı çok az kalınca ÖTV matrahında değişikliğe gidildi. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ÖTV matrahındaki değişiklikleri yorumladı. İşte Hüsamettin Yalçın'ın ÖTV matrahı yorumu..

Değişen ÖTV uygulaması ile birlikte var olan dilimlere ek olarak yüzde 60 ve yüzde 70'lik iki matrah dilimi daha eklendi. Sıfır otomobil alımında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah dilimleri, motor silindir hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobillerde yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 olarak belirlendi.

BU DEĞİŞİM NE GETİRECEK?

ÖTV matrah güncellemesiyle yaşanan değişim sonrası sıfır araç piyasasını yorumlayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın,

"ÖTV matrahında yapılan bu yeni düzenleme, dilimlerdeki oranların artırılması veya düşürülmesi şeklinde olmadı. ÖTV matrah dilimlerine yeni dilimlerin eklenmesi şeklinde bir düzenleme oldu. Bu sebeple hali hazırda 265 bin TL'nin altında kalan araçlarda bu güncelleme bir fiyat değişikliği yaratmayacak. 425 bin TL'nin altındaki araçların fiyatında ise yüzde 5 ile 10 arasında bir indirim olarak yansıyacak. Özellikle yerli üretim araçlar bu dilimde kaldığı için bu değişimden onların yararlanacağını söylemek doğru olur" dedi.

"İKİNCİ ELDE YANSIMASI HEMEN OLMAZ"

İkinci elde fiyat değişiminin yalnızca belli modellerde olabileceğini de vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın,"

2021 model yerli üretim araçlarda etki görmemiz muhtemel olacaktır. Yüzde 3-4 bandında bir geri gelme olabilir. Diğer araçlarda ise ÖTV matrah dilimleri değişiminin pek bir etkisi olmasını beklemiyorum. Tüketicinin nakit ihtiyacı önemli ölçüde arttığı için, geçtiğimiz aya göre ikinci elde arz da ciddi ölçüde yükseldi. Bir ay öncesine göre kimi ilan platformlarındaki satılık ikinci el araç sayısı 2 katı yükselmiş durumda. Hal böyleyken arzın bollaştığı dönemde ikinci el fiyatlarında yeni bir yükseliş zaten görülmez. İlerleyen dönemde de yeni fahiş yükselişler veya dramatik düşüşler öngörmüyoruz. Fiyatlar 1 ay sonra daha da iyi bir pozisyona gelecek gibi görünüyor"açıklamasını yaptı.

Kaynak: Enson haber