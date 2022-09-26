Alıcı da satıcı da fiyatta direniyor: Oto fiyatları düşmüyor

Sıfır ve 2. el otomobil satışlarının düşüş gösterdiği bugünlerde alıcı ve satıcı arasında fiyat anlaşmazlığı yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın 6 ay ve 6 bin kilometre şartıyla 2. el otoda fiyatlarda ortalama yüzde 15 gerileme yaşanırken, hala sıfır araca yakın seyrediyor. Fiyatları düşürmemekte ısrar eden galericiler ve satın alırken ÖTV indirimi bekleyen vatandaşların karşılıklı direnişe geçerek ‘bekle gör’ politikası uyguluyor.

PİYASA DURGUNLAŞTI

Haziran’da 1 milyon adedi geçen araç devri Temmuz’da 647 bin adet olurken ve Ağustos’ta 748 bin adet olarak verilere yansıdı. Ağustos’taki artışta ise 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin etkisi görüldü. Geçen senenin aynı döneminde ise Haziran’da devri yapılan araç sayısı 842 bin adet iken Temmuz’da 666 bin adet ve ağustosta 800 bin adet olarak gerçekleşti. Ağustos’ta trafiğe otomobil, kamyon, kamyonet, traktör ve motosiklet tiplerinde 111 bin yeni araç kaydı yapıldı. İkinci eldeki kayıp ise verilere yansıdı. Satışta aşağı yönlü hareket devam ederken, al-sat yapanlar durgunluktan şikâyet etti.

FİYATLAR ÇOK YÜKSEK

Çip krizinin ardından arz eksikliğini fırsata çeviren galericiler sıfır araçla 2. el arasındaki fiyat makasını kısa sürede kapatırken, zaman zaman sıra beklemek istemeyen müşteriye sıfırdan daha pahalıya satıyordu. İkinci el fiyatlarının tüketicinin gözünde hala istenilen seviyede olmaması ve ÖTV indirimi söylentileri piyasadaki hareketliliği adeta bıçak gibi kesti. Öte yandan yüksek taşıt kredisi faizleri de vatandaşların alım gücündeki bir diğer önemli etken oldu. Fiyatlarını düşürmek istemeyen 2. el otomobil satıcıları bu bağlamda müşteri bulamıyor. Fiyatları yüksek bulan ve düşmesini isteyen tüketiciler ise indirimin geç de olsa geleceğini düşünüyor.

OTOMOBİLLER YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI

Tüketici kurdaki dalgalanmayı göz önünde tutarak otomobili bir yatırım aracı olarak görüyordu. Bu durumun ortadan kalktığını söyleyen otomotiv yetkilileri, bu türden satışların neredeyse sıfırlandığını belirtirken, büyük kar marjının bittiğini vurguladı. Sıfır araçların bollaşmasıyla bekleme sürelerinin 4-5 ay bandından 2-3 hafta aralığına kadar düşmesi de galericilerin fırsatçılığını bitiren en önemli etkenlerden biri oldu.

50 gündür ÖTV etkisindeyiz

Otomotivde belirsizlik ortamının hakim olduğunu söyleyen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Tüketici, hali hazırda devlet kanadından bir ÖTV indirimi beklentisi içine girmeye başladı ve 45-50 gündür bu süreç devam ediyor. Öte yandan otomobil satın almak isteyen vatandaşlar yıllık yüzde 50'ye varan faiz oranlarıyla karşı karşıya. Bu faiz oranlarını gören tüketiciler doğal olarak satın alma kararından vazgeçiyor. Çözüm üretilmezse hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç pazarının içinde bulunduğu negatif pozisyondan çıkması bir hayli zor görünüyor" dedi.