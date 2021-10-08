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ÖSYM duyurdu! Tercihler başladı

Genel 08.10.2021, 11:47
ÖSYM duyurdu! Tercihler başladı
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ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 2. dönem tercih işlemleri bugün başladı.