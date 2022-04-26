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ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

Genel 26.04.2022, 11:35
ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçları belli oldu.