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ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

Genel 12.04.2022, 10:28
ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı
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ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-YDUS (1. Grup) Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı.