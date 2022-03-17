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ÖSYM duyurdu! Giriş belgeleri yayımlandı

Genel 17.03.2022, 14:48
ÖSYM duyurdu! Giriş belgeleri yayımlandı
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ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2022-MSÜ sınava giriş belgelerinin yayımlandı.