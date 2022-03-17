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Röportaj
ÖSYM duyurdu! Giriş belgeleri yayımlandı
Genel
17.03.2022, 14:48
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ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2022-MSÜ sınava giriş belgelerinin yayımlandı.
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#Rıdvan Dilmen
#futbol
#tahkim kurulu
#modüler üs bölgesi
#belediye başkanı
#SSP Grubu
#Alişan
#eylem
#hasılat
#Malatya
#Mustafa Kemal
#Ozan Akbaba
#yurt
#Suud konsolosluğu
#Metrobüs
#FOX TV
#etiket
#Hasan Şaş
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