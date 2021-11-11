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ÖSYM duyurdu! Erişime açıldı

Genel 11.11.2021, 14:38
ÖSYM duyurdu! Erişime açıldı
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ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.