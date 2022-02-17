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Röportaj
ÖSYM duyurdu! Başvurular başladı
Genel
17.02.2022, 11:30
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
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#denetim
#karar
#tgrt
#aday kadro
#suya zam
#tutuklama
#üs
#İstifa
#Yılmaz Kaya
#soğuk
#Tottenham
#İdam
#Evkur Yeni Malatyaspor
#sayaç
#vuruldu
#58. genel kurul
#konser
#kabine toplantısı
#dışişleri bakanı
#Dolar
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