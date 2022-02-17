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ÖSYM duyurdu! Başvurular başladı

Genel 17.02.2022, 11:30
ÖSYM duyurdu! Başvurular başladı
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.