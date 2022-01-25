banner38

ÖSYM duyurdu! Başvurular başladı

Genel 25.01.2022, 12:30
ÖSYM duyurdu! Başvurular başladı
1/6

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları alınmaya başlandı.