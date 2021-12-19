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19.12.2021, 21:24

Orta sıralar için mücadele derbisi

Cüneyt Kaşeler

Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe'nin ilk on birinde bence sürpriz yoktu. Sadece sahada Novak sol stoper, Szalai’nin dörtlünün solunda başlamasını beklemiyordum. Daha önce Novak orta saha, Szalai sol stoperde oynuyordu. Beşiktaş'ın on birinde ise stoperde benim beklentim Necip yerine Montero ile başlamasıydı. Maça Beşiktaş ön alan baskısı ile başladı. Özellikle ilk bölümde Fenerbahçe rakip kaleye gidemedi. Ancak bir süre sonra gördük ki bu oyunu Fenerbahçe de tercih ediyordu. Fenerbahçe rakibinin savunmasını orta sahaya kadar çıkarmasını istiyordu. İlk on dakikadan sonra Beşiktaş savunmasını ön alana çıkardığında Fenerbahçe kazandığı toplarla Beşiktaş savunmasının arkasına etkili sarkmaya başladı. Ancak gol böyle bir pozisyondan değil penaltıdan geldi. Oyun Fenebahçe'nin istediği şekilde ilerlerken Beşiktaş set hücumu ile kendi solundan geliştirdiği atakla golü buldu. Ancak Fenerbahçe beraberliğe rağmen oyununu değiştirmedi ve topla oynayan taraf Beşiktaş olmaya devam etti. Fenerbahçe maçın başından itibaren planladığı golü Vida'nın hatası ile buldu ve tekrar öne geçti. İlk yarıda Fenerbahçe adına artılar Mesut'un oyunu, Crespo ve Zacj orta sahasının hem savunmada hem de savunmadan hücumdaki başarılarıydı. Ferdi olmayınca kanat hücumları bir tık daha zayıf kaldı Fenerbahçe adına. Beşiktaş ise ön alan baskısı ile kazandığı topları değerlendiremedi ve özellikle rakip sahada kaptırdığı toplarda ciddi sıkıntılar yaşadı. Orta saha kurgusunda Can-Josef-Pjanic üçlüsü ne savunmada ne de hücumda beraber hareket edemedi ilk yarıda. Pjanic'in arkadaşları ile mesafesini ayarlayamaması Can'ı da oyunda çok etkisiz gösterdi.

İkinci yarıya Beşiktaş kart gören Can yerine Oğuzhan ile başladı. Oğuzhan'ın oyuna girmesi ile Beşiktaş orta saha kurgusu oturdu ve Oğuzhan ilk yarıdaki boşluğu doldurdu. İlk yarının kopyası bir ikinci yarı başlangıcı izledik ve bu sefer topu doğru yönlendiren Beşiktaş golü bir kez daha Josef ile buldu. Bu noktadan sonra özellikle Beşiktaş temposunu düşürüp savunmasını rakip sahaya çıkarmamaya başladı. Fenerbahçe'de ise oyuncu değişiklikleri başladı. En enteresanı da Valencia'nın doksanıncı dakikada oyuna dahil olmasıydı. Madem oynayabiliyordu neden daha önce alınmadı. Beşiktaş açısından bakarsak iki haftada Önder hocayla ortaya koyunan oyun bence gayet yeterli. Ne oynadığını bilen bir Beşiktaş var sahada. İşler yolunda gitmeyince buna müdahale eden bir teknik heyet var. Bence Beşiktaş'ın teknik direktörü dışarıda aramasına gerek yok.

Fenerbahçe'de ise haftalardır yazdığım gibi: ortada bir sorun varsa bu yönetime aittir. Kulislerde Ocak ayında takımın başında olmayacağı konuşulan ve vücut dili Fenerbahçe'den ayrılmış Vitor Pereira ile devam ediyorlar. Siz önce kendi televizyonunuzda tartışılır hale getirdiğiniz sonra da yerine hoca baktığınız bir teknik direktörden ne bekleyebilirsiniz ki. Valencia değişikliğinde belirttiğim gibi hatalar yapan Vitor Pereira'ya kim ne sorabilir. Bence Fenerbahçe'de hatayı ve hedeften uzaklaşmayı teknik heyette arayanlar yanlış yere bakıyorlar. Fenerbahçe'de organizasyon sorunu var ve bu dört sezondur devam ediyor. Bunun sorumlusu da mevcut yönetimden başkası değil.

Aralık ayında üç İstanbul takımı da şampiyon olma şansını matematiksel olarak değil ama psikolojik olarak kaybetti. Orta sıralar için oynayanlar derbisi oluyor artık aralarındaki derbiler.

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