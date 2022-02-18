Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe elindeki tek hedef için çıktı sahaya. Maça başlayan on bir Rossi hariç Giresun maçında sahaya çıkan takımdı. Giresun karşılaşması kazanılmıştı ancak o karşılaşmada da Sosa'nın orta sahada bulunduğu mevki olarak gerekli sertliği ortaya koyamadığını görmüştük. Skor 1-1 iken sahanın en çok mücadele eden, bir şeyler yapmaya çalışan orta saha oyuncusu Mert Hakan bir gol kaçırıp bir de yanlış orta yaptığı için tribünden gelen birkaç aleyhte ses sonrası oyundan alındı ve yerine Ozan Tufan girdi. Sosa maçın tamamında sahada kaldı. Bu değişiklik bile Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu anlatan bir değişiklikti. Ozan Tufan, Sosa yerine oyuna girse sonuç belki de yine aynı olurdu ancak bence o değişiklikte teknik kadro hem tribünden gelen sese kulak verdi hem de Mert Hakan kolay hedefti. Fenerbahçe'de dört senedir her şey yanlış yapıldığı için uyumsuzluk artık yolunda giden işleri bile bozuyor. İsmail Kartal dün basın toplantısında rakibi şaşırtacaklarını söylemişti ancak bugün rakibi şaşırtacak, onu oyun planının dışına itecek bir oyun göremedik sahada. Özellikle Fenerbahçe'nin yediği ilk iki gol amatör takımların yediği gollerden. Bunu seyircinin baskısı ya da olumsuz ortamla açıklamak doğru değil. Rakip takımın yardımcı hocası "Fenerbahçe'nin beklerinin olduğu bölgelerdeki zaafları düşünerek bu sezon ilk defa üçlü savunma oynadık ve zaaflardan faydalandık" dedi. Fenerbahçe'de göreve gelen İsmail Kartal üçlü savunmadan dörtlüye döndüğünde devre arası transferde bu bölgelere transfer istemişti. Bu transferler yapılmadı ama Fenerbahçe hala bu sistemde ısrar ediyor. Rakipler de bu zaaflardan faydalanmaya. Fenerbahçe'nin en formda oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe sözleşme uzatılması konusunda geç kaldı ve Ferdi ile görüşmeler hala devam ediyor. Ferdi ile sezon başında anlaşılsa belki de çok daha makul şartlarda anlaşılabilirdi. Şimdi artık top Ferdi'de, hem rakam olarak hem de gelecek planları olarak sizden çok daha fazlasını isteyecektir. Bu bile dört senedir süren yönetim zaafının bir özeti. Bu akşam Fenerbahçe maçı berabere bitirebilir belki de kazanabilirdi.Bu arada rakip en iyi iki oyuncusunu satıp gelmişti bu maça. Teknik direktörü dahil, eksik ve cezalı oyuncularını getirememişti İstanbul'a. Bu akşam alınabilecek iyi bir sonuç ya da turu geçmek de şu tespiti değiştirmeyecekti."Sayın başkan çıksa dese ki: hedefimiz Slavia Prag olmak, o bile asla ulaşamayacağı yükseklikte bir hedef olur. Açıklanamaz bir seviye farkı var. o kadar kötü durumda Fenerbahçe"

Dost acı söyler. MFÖ'nün dediği gibi "Olmuyor, olamıyor"