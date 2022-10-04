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Öldürülen Müzisyen Onur Şener ile ilgili yürek yakan detay!
Genel
04.10.2022, 16:16
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Müzisyen Onur Şener, istenilen şarkıyı bilmediği için 3 kişi tarafından öldürüldü.
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Öldürülen Müzisyen Onur Şener ile ilgili yürek yakan detay!
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#kefil
#Buzlanma
#şehit
#Adana Demirspor
#Hazer Armani
#Bekir Bozdağ
#aşı
#Turkcell
#prim
#zelenska
#Talabani
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