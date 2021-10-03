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Olaylı maç Galatasaray'ın: 2-3

Spor 03.10.2021, 21:39
Olaylı maç Galatasaray'ın: 2-3
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Galatasaray, 90+11. dakikada attığı golle deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.