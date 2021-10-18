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Okan Kurt'un karıştığı kavganın nedeni belli oldu

Genel 18.10.2021, 12:51
Okan Kurt'un karıştığı kavganın nedeni belli oldu
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Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerde hayat arkadaşı Okan Kurt için yardım istedi.