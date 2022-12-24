GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...
Spor
24.12.2022, 11:41
1/21
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, transfere yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Okan Buruk, eksik mevkileri belirliyor. Genç teknik adamın yönetime talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...
4 büyükler için flaş transfer iddiası!
Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı!
F.Bahçe menajeriyle görüştü! Sol beke Sambacı
Yeni stoper Premier Lig'den! Galatasaray aradığı ismi buldu
Yeni Galeriler
Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...
4 büyükler için flaş transfer iddiası!
Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı!
F.Bahçe menajeriyle görüştü! Sol beke Sambacı
Yeni stoper Premier Lig'den! Galatasaray aradığı ismi buldu
Bu sitede
yayınlanan tüm materyalin
her hakkı mahfuzdur. Kaynak
gösterilmeden alıntılanamaz
.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
[email protected]
Güncel Haberler
Ambulansa yol vermeyen sürücü 'ölüme sebebiyet verme' suçuyla yargılanabilir
Çorap modası sektörün gelişmesinde katkı sağladı
Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...
ABD'de kar fırtınasından dolayı 12 kişi yaşamını yitirdi
Popüler Haberler
2. Lig'den geldi Süper Lig takımını deplasmanda 5 golle yenip eledi
Dünya Kupası'ndaki hareketleriyle gündem olan Nusret'e ABD'den kötü haber!
Akaryakıta çifte indirim geliyor!
Emekli Korgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti
#eş
#Tevfik Göksu
#fetö
#Belma kimdir
#çevre
#Crystal Palace
#Aylin
#prim
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#türkali1 tespit kuyusu
#Garry
#Kızım yeni bölüm izle
#Ekipman
#Bursaspor
#Viktor Litovkin
#Keşan ilçesi
#Boşanma
#bilim kuruku
#yekta saraç
#beslenme
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#eş
#Tevfik Göksu
#fetö
#Belma kimdir
#çevre
#Crystal Palace
#Aylin
#prim
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#türkali1 tespit kuyusu
#Garry
#Kızım yeni bölüm izle
#Ekipman
#Bursaspor
#Viktor Litovkin
#Keşan ilçesi
#Boşanma
#bilim kuruku
#yekta saraç
#beslenme
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam