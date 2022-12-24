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Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...

Spor 24.12.2022, 11:41
Okan Buruk'tan yönetime flaş çağrı! Transfer...
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Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, transfere yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Okan Buruk, eksik mevkileri belirliyor. Genç teknik adamın yönetime talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...