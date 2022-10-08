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Okan Buruk, Rashica ile ilgili kararını verdi!

Genel 08.10.2022, 12:03
Okan Buruk, Rashica ile ilgili kararını verdi!
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Süper Lig'de 9. haftayı bay geçecek olan Galatasaray, bir sonraki hafta oynayacağı Kayserispor maçını hazırlıklarını sürdürüyor.