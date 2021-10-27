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Oğulcan Engin, annesinin konuşmasını yasakladı

Genel 27.10.2021, 14:21
Oğulcan Engin, annesinin konuşmasını yasakladı
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Bir önceki ilişkisiyle ilgili annesine konuşma hakkı veren Oğulcan Engin Miray Daner'le yaşadığı ilişki için bu sefer annesine konuşma yasağı getirdi.