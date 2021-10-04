Oğulcan Çağlayan'ın Rize deplasmanına götürülmeme nedeni ortaya çıktı!

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son saniyelerde attığı golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşma öncesi en çok konuşulan konulardan biri de Oğulcan Çağlayan'ın kadroda olmayışıydı.