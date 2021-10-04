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Röportaj
Oğulcan Çağlayan'ın Rize deplasmanına götürülmeme nedeni ortaya çıktı!
Spor
04.10.2021, 10:25
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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son saniyelerde attığı golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşma öncesi en çok konuşulan konulardan biri de Oğulcan Çağlayan'ın kadroda olmayışıydı.
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#vefat
#macon
#erişim krizleri
#Dolar
#gyy
#ESYAV
#Fatih Talu
#Adana Demirspor
#meyve
#Trabzonspor
#Bursaspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#koronavirüs
#suç örgütü
#final
#genk
#Yetimler
#UEFA Avrupa Ligi
#2012
#macaristan