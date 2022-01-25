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Öğretmenlerin ek ders ücretleri belli oldu

Genel 25.01.2022, 10:00
Öğretmenlerin ek ders ücretleri belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı Ocak- Haziran dönemini kapsayan, kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı.