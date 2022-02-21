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O yarışmacı Survivor'dan diskalifiye oldu

Genel 21.02.2022, 09:52
O yarışmacı Survivor'dan diskalifiye oldu
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Survivor All Star'a yedeklerden katılan ve gönüllüler takımında yarışan Atakan Işıktutan sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi.