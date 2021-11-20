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O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı ilk kez konuştu

Genel 20.11.2021, 10:22
O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı ilk kez konuştu
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Hadise'nin O Ses Türkiye'ye veda etmesinin ardından reytinglerde düşüş olduğu konusunda Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu.