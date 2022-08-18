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O işlemler artık e-Devlet'ten yapılacak

Genel 18.08.2022, 12:19
O işlemler artık e-Devlet'ten yapılacak
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, adli sicil silme ve düzeltme talebi başvurularının bugün itibarıyla e-Devlet Kapısı'ndan alınacağını bildirdi.