GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
O işlemler artık e-Devlet'ten yapılacak
Genel
18.08.2022, 12:19
1/8
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, adli sicil silme ve düzeltme talebi başvurularının bugün itibarıyla e-Devlet Kapısı'ndan alınacağını bildirdi.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
O işlemler artık e-Devlet'ten yapılacak
Bu geceden itibaren benzine indirim, motorine zam geliyor!
Mühendislik fakültelerinde kontenjanlar boş kaldı
Beşiktaş, Kartal Amad Diallo ve Eric Bailly'nin peşinde!
ÖSYM duyurdu! Bugün son gün
Yeni Galeriler
O işlemler artık e-Devlet'ten yapılacak
Galatasaray'da iki ayrılık birden!
Galatasaray'da stopere 4 aday birden!
Bu geceden itibaren benzine indirim, motorine zam geliyor!
Mühendislik fakültelerinde kontenjanlar boş kaldı
Bu sitede
yayınlanan tüm materyalin
her hakkı mahfuzdur. Kaynak
gösterilmeden alıntılanamaz
.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
[email protected]
Güncel Haberler
Bu kurala uymayan ticari araçlar trafiğe çıkamayacak
Futbolseverleri heyecanlandıran gelişme: Dünya yıldızı İstanbul'da
Bakan Kurum duyurdu! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni adım
Kayıp olarak aralanıyordu, cesedi su kuyusunda bulundu
Popüler Haberler
Chelsea'nin Michy Batshuayi için Fenerbahçe'den istediği bonservis bedeli belli oldu
Erdoğan: 'Terör örgütlerine rağmen güvenliği ve adaleti tahkim ettik'
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı
#vaka sayısı
#Skype
#Tevfik Göksu
#Dolar
#fomo
#burak kut
#prim
#çevre
#Garry
#havalaanı
#Enosis
#vefat
#şehit
#Şırnak
#Keşan ilçesi
#aişe canikli
#beveren
#Karamollaoğlu
#Nursal Bilgin
#operasyon
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#vaka sayısı
#Skype
#Tevfik Göksu
#Dolar
#fomo
#burak kut
#prim
#çevre
#Garry
#havalaanı
#Enosis
#vefat
#şehit
#Şırnak
#Keşan ilçesi
#aişe canikli
#beveren
#Karamollaoğlu
#Nursal Bilgin
#operasyon
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam