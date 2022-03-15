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Nusret Gökçe'nin hayatı belgesel film oluyor

Genel 15.03.2022, 12:43
Nusret Gökçe'nin hayatı belgesel film oluyor
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Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan Nusret Gökçe'nin hayatı belgesel filme aktarılacak.