banner38

22.11.2021, 20:20

Nijer'e HÜRKUŞ ihracatı ve düşündürdükleri

Hakan Kılıç

Hakan Kılıç

Geçen hafta bana göre savunma sanayii sektöründeki en önemli gelişme: açıklandığı üzere Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde, Nijer’in Türkiye’den tedarik edeceği TB-2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını açıklaması idi.

Evet, Türkiye artık insanlı bir uçağı ihraç etmeye çok yakın. Bana göre son ayların en önemli gelişmelerinden birisi bu yani HÜRKUŞ, eğitim ve hafif taarruz/yakın hava desteği uçağının (Training-Light Attack-CAS) satışı.

Tabi ki TB-2 SİHA satışı da önemli. Zaten havacılık ürün ve platformlarının satışında son yıllarda önemli gelişmeler var. Hepimizin malumu zaten. Önce başlıklar halinde son aylardaki birkaç gelişmeyi aktaralım, sonra HÜRKUŞ’tan devam edeceğim.

-Geçen hafta Afrika kaynaklı bir haber sitesi Etiyopya’nın 6 adet TB-2’yi teslim aldığına dair haber yayınladı. Bu haber çıkana kadar biz Etiyopya’ya SİHA ihraç ettiğimizi bilmiyorduk. Yani tıpkı daha önceki Fas örneği gibi oldu. Bir baktık FAS semalarında çekilmiş TB-2 fotoları yansıdı.

https://www.africaintelligence.com/eastern-and-southern-africa_diplomacy/2021/11/15/addis-set-to-deploy-turkish-combat-drones-against-tigray-rebels--offensive,109704605-art

-Tunus’a ANKA SİHA teslimatı gerçekleştirdi.

-Ayrıca çok yakında TUSAŞ kaynaklı açıklamalarda ismi açıklanmayan bir ülkeye daha ANKA satıldığı duyuruldu.

-Bir iki ay önce Türkmenistan’da resmigeçitte sergilene TB-2’yi gördüğümüzde TB-2 ihraç ettiğimizi anladık. Kısa bir süre sonra Kırgızistan’a da satıldığı açıklandı.

-En az HÜRKUŞ ihracı kadar önemli olan diğer gelişme TUSAŞ’ın HÜRJET (İlk Türk yapımı, turbofan motorlu yani jet uçağı olan eğitim/hafif taarruz uçağı) ile Malezya’da açılan bir ihaleye girmesi.

-Filipinler’e T-129 Atak ihraç edildi, teslimat henüz gerçekleşmedi.

-Macarsitan’da Vestel-Karayel SİHA tanıtım amaçlı bir gösteri programı yaptı.

-Baykar Savunma veya SSB çevreleri tarafından resmi olarak henüz bir açıklama yapılmasa da ve belki de sadece konuşulmuş olsa da diğer bir önemli gelişme ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama.

“Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var. İHA, SİHA, Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var. İspanya'nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak.” Yunan basınında geniş yankı uyandıran bu açıklama ile İspanya’nın da Tıpkı Ukrayna gibi Akıncı TİHA(SİHA) ihracında aday olduğunu görüyoruz.

Evet, şimdi HÜRKUŞ ile devam edelim. HÜRKUŞ satmak neden önemli?

Birincisi: İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Polonya’ya sattığımız uçakları ve Atatürk zamanında İran’a hediye edilen uçakları ve bunlar gibi 40-50’li yıllarda varsa başka ülkelere tek tük satılan birkaç uçağı saymaz isek ilk kez uçak ihraç edeceğiz (ki bu uçakların motorları ithal idi, sadece uçağın geri kalan yani ahşap, metal ve bez kısımları yerli üretim idi.)

İkincisi: havacılık tarihimizde bu kısmı da çok abartılıyor. Oysa sanayi devrimini kaçıran Osmanlı’nın yetmemiş gibi kaderin bir cilvesi olarak Birinci Dünya Savaşı’na girmesi ve Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Osmanlı’dan bir enkaz devralan genç Cumhuriyet’te de teknoloji ve ağır sanayi yoktu. Enazından motor teknolojileri. Hatta Atatürk zamanından sonra özellikle savaş yıllarında atağa kalkan havacılık ve diğer teknolojileri yakalama adına bir gayret, havacılığa karşı ilgi ve alaka varken sonradan tekrar savaş etkisi ile aramızdaki bu ara kapanamayacak kadar açılmış ve dünya birden Jet, Uzay, Elektronik ve Bilgisayar çağına/teknolojisine sıçramıştır.

Hatta 1980’lerdeki F-16 TAI fabrikası açılana kadar Türkiye’de ileri havacılık teknolojileri adına ciddi bir faaliyet yoktur denebilir. Cumhuriyetin kuruluşundan 1955 yıllarına kadar Türkiye’de üretilen ve medyada “üç uçak fabrikası kapandı/kapatıldı” şeklinde haber olan (ki bu da doğrudur) bu üç fabrika dahil üretilen toplan uçak sayısı 260-275 adet arasındadır. (İnanmayan yorumculara değil, bir Türk askeri havacılık tarihçisi bulsun sorsun veya kitap arşiv araştırsın. Bizzat bu dersi MSÜ/ATASAREN’de aldığım için rakamlara ve kaynaklara güveniyorum.)

Oysa sadece İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’de 60 bin civarı, İngiltere’de 55 bin civarı ve Almanya’da 45 bin civarı uçak üretilmiştir. Aradaki astronomik fark aslında sanayi devrimi ve sonrasında iki dünya savaşı arasındaki hızlı teknolojik ilerlemeleri kaçırdığımızın açık delilidir. Dolayısı ile bugün neden MMU ile kendi uçağımızı daha yeni yapıyoruz sorunuzun cevabı da burada saklıdır. 1980’de başlarsanız ancak yaparsınız. 1960’da başlasaydınız daha faklı olurdu gibi cevaplar verilebilir. Öte yandan işte başlangıç olması yönü ile HÜRKUŞ çok ama çok önemli.

Aslında HÜRKUŞ’un motoru da yerli değil. Ancak o zamandan bu zaman çok fark var. Çünkü o zamanlar malzeme ve aviyonik teknolojisi yok gibi idi. Şimdi ise HÜRKUŞ üzerinde muhteşem bir tasarım, gövde imalatında mühendislik ve malzeme teknolojisi ve kokpit ve içerisi aviyonik dolu. Yani eski uçaklar gibi işin %90’ı motor değil. Dolayısı ile ilk kez Türkiye tasarımı ve üretimi yani milli geliştirme, yerli üretim insanlı bir hava aracı, hem de askeri amaçlı bir hava aracı ihraç edilecek.

SİHA’larda gördüğünüz ve bildiğiniz gibi 10 ülkenin üzerinde ihracat varken bir insanlı askeri uçağın ihracı daha önce bahsettiğim ve İngiltere’nin SİHA teklifi istediğini söylediğim olay kadar önemli. Yani bana göre eğer gerçekleşir ise İngiltere’ye SİHA satmaktan çok daha önemli veya en az onun kadar önemli bir başarı, Nijer’e insanlı uçak satabilmek.

Üçüncüsü ise, bu TUSAŞ veya Türk insanlı platformlarının da İHA’lar kadar başarılı ve ihraç potansiyelinin olduğunu gösteren aynı zamanda bir ilke imza atan bir satış olacak. Üstelik dünyadaki tüm turboprop motorlu eğitim uçaklarının birbirine benzediği ve çok yoğun rekabetin yaşandığı bir dünyada.

Türk Savunma Sanayii’nde faaliyet gösteren tüm firmaların yönetici ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Hakan KILIÇ

Savunma Analisti

@hkilichsword

Yazarın Önceki Makalesi
Murat Tolga Şen
Murat Tolga Şen
Acun’un en çok reyting getiren programı kendi hayatı!
26 Kasım 2018
Yorumlar (0)
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7