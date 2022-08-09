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Nihat Doğan, hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi

Genel 09.08.2022, 11:04
Nihat Doğan, hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi
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Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla aile arasında kıyılan sürpriz bir nikâhla evlendi.