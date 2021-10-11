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Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya tepki: 'İzin vermeyin'

Genel 11.10.2021, 09:25
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya tepki: 'İzin vermeyin'
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Altın Portakal Ödül Töreni’nde oyuncu Nihal Yalçın’ın konuşma yaptığı sırada Tamer Karadağlı'nın ilginç hareketleri törene damga vurdu.