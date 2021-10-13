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'NEF Stadyumu'nda değişim

Spor 13.10.2021, 17:10
'NEF Stadyumu'nda değişim
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Galatasaray Kulübü, NEF ile yaptığı anlaşma çerçevesinde stadyumunun isim sponsorluğu belirsizliğine son vermişti.