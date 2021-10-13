GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Teknoloji
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
'NEF Stadyumu'nda değişim
Spor
13.10.2021, 17:10
1/7
Galatasaray Kulübü, NEF ile yaptığı anlaşma çerçevesinde stadyumunun isim sponsorluğu belirsizliğine son vermişti.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
'NEF Stadyumu'nda değişim
Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler! "Türkiye'ye transferi sonrası..."
Fenerbahçe için Fabricio Bustos transferinde yeni gelişme! İmza...
Beşiktaş Kaan Ayhan transferini o tarihte duyuracak!
Sabır taşı çatladı ve mahkemeye başvurdu! Galatasaray'ın Morutan transferi...
Yeni Galeriler
'NEF Stadyumu'nda değişim
Derya Tuna'dan komşusuna tehdit! 'Adamlarım kocanı öldürmek için bekliyor'
Bakan Koca'dan üçüncü doz aşı için 'TURKOVAC' çağrısı
Bülent Ersoy'dan 'seni diva değil divan yaparlar' diyen Mustafa Keser'e yanıt gecikmedi
1 milyon kişi aranıyor! Maaşlar 7 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 11 yıl sonra aynı projede
Monica Bellucci İstanbul'a geliyor
Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye Kore futbol efsanesinden övgüler!
Polis servisi kaza yaptı: Yaralı polisler var
#vefat
#Dolar
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#eş
#Adana Demirspor
#UEFA Avrupa Ligi
#abd
#meyve
#Boşanma
#Trabzonspor
#final
#Bursaspor
#ING All-Star 2020
#Dimitar Berbatov
#Yargılama
#leopard
#Golan
#Bayern
#Kumru
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#vefat
#Dolar
#koronavirüs
#Bingöl Devlet Hastanesi
#eş
#Adana Demirspor
#UEFA Avrupa Ligi
#abd
#meyve
#Boşanma
#Trabzonspor
#final
#Bursaspor
#ING All-Star 2020
#Dimitar Berbatov
#Yargılama
#leopard
#Golan
#Bayern
#Kumru