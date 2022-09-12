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3. Sayfa
Röportaj
Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferine övgü!
Spor
12.09.2022, 15:35
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
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